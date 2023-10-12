Кулеба пугает Европу «целями Кремля»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения к немецкому аналитическому центру Zentrum Liberale Moderne, в четверг, 12 октября, заявил, что России нельзя дать возможности заморозить конфликт до 2028 года, так как «цели Кремля намного шире Украины».

Комментируя заявление Зеленского о том, что «если России дать паузу и не повышать давление, то к 2028 году она восстановит свой военный потенциал и будет готова к новой волне агрессии», Кулеба сказал: «Если пойти по такому опасному сценарию, уровень пропаганды в России будет только расти за эти четыре года. Ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет в дальнейшем увеличиваться. Российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. Действительно ли кто-то верит, что в таких условиях только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году? Мы все должны осознавать, что на кону. Цели Кремля намного шире Украины».

Киев, Иван Бабурин

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