Заявление Украины об освобождении села Работино на Запорожском фронте было «пиаром», Киев его полностью не контролирует, – сообщает французское агентство AFP.

Украинский военный из 65-й бригады в интервью агентству сказал: «Мы могли его обойти. Но, нам ведь нравятся заявления о «больших победах». Но в реальности все иначе. Россия продолжает превосходить нас в артиллерийских снарядах и дронах – на один-два наших приходится пять российских».

«Украинские войска до сих пор не могут свободно передвигаться по Работино, поскольку по нему постоянно наносит удары российская артиллерия. Поэтому бойцы считают село «серой зоной» и не могут собрать здесь значительное количество тяжелой техники и военнослужащих. Бойцы говорят, что продвигаются медленно и с тяжелыми потерями», – пишет AFP.

Киев, Иван Бабурин

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