Подоляк обвинил Запад в замедлении украинского «контрнаступа»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 12 октября, заявил, что контрнаступление замедлилось, потому что все выпало из графика из-за затягивания западными партнерами с поставками оружия, – сообщает телеканал 24.

В интервью телеканалу Подоляк сказал: «Мы с осени прошлого года вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники, однако пока отрабатывалась логистика и происходило множество согласований, все вышло из графика поставок. Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине максимально быстро. Например, были договоренности о передаче оружия в течение трех недель, а на деле Украина получала его через два-три месяца. Сейчас мы выпадаем из графика поставок оружия на шесть-девять месяцев».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»