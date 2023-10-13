На Украине появился парк конопли

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу, 13 октября, заявил, что кабинет министров включил в реестр индустриальный парк Hempy UA, специализирующийся на выращивании и переработке технической конопли, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Мельничук рассказал о том, что «парк конопли расположен в Ровенской области на площади 42,9 га. Резиденты парка – компании, специализирующиеся на производстве продукции из промышленной конопли, исследованиях и разработке новых продуктов, а также на предоставлении специальных услуг. В парке будет создано около 1400 новых рабочих мест».

Украинские СМИ напоминают, что в стране уже действует, основанный бывшим мэром Глухова Мишелем Терещенко, индустриальный парк технической конопли Ma'Rijany Hemp .

Киев, Иван Бабурин

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