Российская армия за сутки пресекла действия двух групп украинских диверсантов в Херсонской и Харьковской областях и отразила 16 атак ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Потери противника составили порядка 675 военнослужащих и 59 единиц военной техники и автомобилей. Всего в течение суток ВС России поразили живую силу и технику украинской армии в 115 районах.

В Херсонской области российские военные остановили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алешкинский. За сутки украинские войска потеряли на Херсонском направлении более 40 солдат, восемь автомобилей, гаубицу «Гиацинт-Б» и три орудия Д-30.

Еще одна украинская ДРГ разбита в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. За сутки на Купянском направлении ВС РФ отбили семь атак украинских штурмовиков в районах Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области. ВСУ лишились 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танка, двух БМП, трех пикапов и польской САУ Krab.

На Краснолиманском направлении противник предпринял две неудачные атаки севернее населенного пункта Серебрянка ДНР. Кроме того, под удар попали живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ в районах Торского, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. В итоге ВСУ потеряли до 30 боевиков, две БМП, три бронемашины и два атомобиля.

На Донецком направлении российская армия отбила атаку ВСУ и нанесла поражение украинским подразделениям в районах Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки ДНР, уничтожив до 185 военнослужащих. Кроме того, противник лишился трех броневиков, двух автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США, гаубицы Д-20, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также станции радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 170 украинских военнослужащих, БМП, две боевые бронемашины и три автомобиля. Артиллерийские и авиаудары были нанесены по силам ВСУ под Угледаром и Никольским в ДНР.

В Запорожской области российские войска в течение суток отразили пять атак противника в районах сел Вербовое и Работино. Потери ВСУ составили более 35 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, три пикапа, гаубица «МСТА-Б» и орудие М119 производства США.

По информации Минобороны, за минувшие сутки силы ПВО России уничтожили 31 украинский беспилотник в ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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