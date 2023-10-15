Всех военнообязанных на Украине, включая женщин, призвали явиться в военкоматы

На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы. Это требование касается в том числе женщин-медиков. Об этом заявил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он уточнил, что это необходимо для обновления данных.

«Если есть какое-то право на отсрочку – предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил – мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ. То же самое касается учета женщин-медиков – надо лично явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – прим. ред.) и предоставить весь необходимый пакет документов», – заявил Фитьо в эфире телемарафона, чьи слова приводят украинские СМИ.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова ранее констатировала, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. По ее словам, украинские власти готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые «помогут урегулировать этот вопрос». Какие меры планируются, она не уточнила.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»