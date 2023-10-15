Армия России уничтожила за сутки почти 900 боевиков ВСУ и четыре склада боеприпасов

Российские войска отразили 15 атак украинской армии в зоне проведения спецоперации и разгромили три украинские диверсионные группы в Херсонской и Харьковской областях в течение минувших суток. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе СВО на Украине. Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области. За сутки противник лишился порядка 870 военнослужащих и около 30 единиц военной техники и автомобилей.

Самые большие суточные потери – до 410 военнослужащих убитыми и ранеными – ВСУ понесли на Донецком направлении, где российская армия отбила пять атак в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки и Клещеевки в ДНР и нанесла поражение четырех бригадам ВСУ. Также уничтожены две боевые бронемашины и три автомобиля. В районах Дылеевки, Желанного и Тоненького в ДНР разбиты склады боеприпасов трех бригад ВСУ. Кроме того, под Андреевкой и Клещеевкой ДНР нанесено поражение живой силе и технике трем бригадам ВСУ.

На Купянском направлении российские военные отбили шесть атак противника в районах Новоегоровки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР и поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки. Также в районе поселка Ольшана Харьковской области остановлена украинская ДРГ. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, два пикапа, а также САУ «Гвоздика».

Три атаки ВС России отразили на Краснолиманском направлении в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Также в районах Торского, Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки украинская армия лишилась до 180 военнослужащих, трех броневиков и двух пикапов.

На Южно-Донецком направлении российские силы отбили атаку украинских штурмовиков у села Старомайорское ДНР. Также нанесены удары по противнику в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Водяное, Старомайорское, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Запорожском направлении отражена атака противника в районе села Вербовое и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Работино. За сутки противник лишился до 55 солдат, двух боевых бронемашин, трех автомобилей, артиллерийской системы М-777 производства США и гаубицы Д-30.Кроме того, в районе Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении российские военные пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля.

Всего за сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах зоны СВО.

На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ. В Харьковской области у населенного пункта Подлиман уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.

ПВО России за сутки перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 67 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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