Потери украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях за прошедшую неделю резко выросли. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По словам эксперта, совокупно потери ВСУ на этих направлениях превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода.

Марочко связывает этот факт с «мясными» штурмами со стороны украинских подразделений, целью которых являлось возвращение ранее утраченных позиций.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет огромные потери в ходе контрнаступления. По его словам, число погибших боевиков ВСУ в восемь раз превосходит потери со стороны российских войск.

Перед этим президент РФ заявлял о полном провале украинского контрнаступления. Несмотря на это, киевский режим готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, но российская армия улучшает свое положение практически на всем пространстве зоны СВО, отметил Путин. По его словам, ВС России перешли к активной обороне.

Москва, Наталья Петрова

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