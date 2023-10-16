ВС РФ сорвали шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка «Восток» ВС РФ успешно отбила атаку противника на Южно-Донецком направлении и помешала ВСУ доставить к линии соприкосновения свежие силы.

«Сорваны шесть попыток ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Урожайного, Макаровки и Старомайорского. Передовыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии отражена атака пехоты около Старомайорского. Двое боевиков сдались в плен», – рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кроме того, авиация и артиллерия отстрелялись по сосредоточениям живой силы и техники украинских боевиков под Новомихайловкой, Водяным, Угледаром, Приютным, Старомайорским и Урожайным, нанеся огневое поражение.

Ранее передовые подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение около Новомихайловки и Червоного. Российские военные заняли опорный пункт противника.

Москва, Наталья Рязанова

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