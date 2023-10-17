ВС РФ уничтожили две украинские разведгруппы под Урожайным

«Восточная» группировка ВС РФ уничтожила две разведгруппы ВСУ около Урожайного и Старомайорского, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Российские бойцы также остановили ротацию украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

«При поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки. Артиллерийским огнем уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского», – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Российские бойцы разбили из самоходного миномета «Тюльпан» окопы и блиндажи ВСУ под Новомихайловкой вместе с сидевшими там боевиками. Нанесены точные удары по скоплению противника около Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского, Приютного. Также киевский режим лишился БМП, гаубиц «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», трех минометных расчетов, склада с боеприпасами.

Накануне ВС РФ тоже не позволила украинским военным доставить к линии соприкосновения свежие силы, сорвав шесть попыток ротации подразделений ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»