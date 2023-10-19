Зеленский заявил, что «воспринимает» ситуацию на Ближнем Востоке, как Байден

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с главой США Джозефом Байденом в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 19 октября, заявил, что он, как и президент США, «воспринимает» необходимость избежать разжигания войны на Ближнем Востоке, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Я спросил Байдена о его визите в регион Ближнего Востока и о его взгляде на дальнейшее развитие ситуации. Одинаково воспринимаем тот факт, что нужно избежать дальнейшей дестабилизации и разжигания войны еще и в этом регионе мира. Украина готова работать вместе с Америкой и всеми партнерами ради того, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и спасти как можно больше жизней».

Киев, Иван Бабурин

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