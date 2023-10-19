Зеленский благодарил Байдена за ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 19 октября, поблагодарил его за поставки дальнобойных ракет ATACMS, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Я говорил с Джо Байденом, чтобы поблагодарить его за эффективное выполнение наших последних оборонных соглашений. Украинцы очень воодушевлены поставками ATACMS, и наши воины находят их хорошее применение на поле боя. Мы обсудили дальнейшее укрепление нашего потенциала дальнего действия. … Украина благодарна США за жизненно важную и постоянную поддержку!»

Киев, Иван Бабурин

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