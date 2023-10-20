Власти Норвегии готовы платить украинским беженцам за возвращение домой

Власти Норвегии обещают заплатить около 1,5 тысячи евро украинским беженцам, чтобы они добровольно вернулись в родную страну. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Право на получение субсидии имеют иностранные граждане с видом на жительство в Норвегии. Уточняется, что финансовая поддержка может быть предоставлена только в том случае, если беженец предоставит документы, подтверждающие, что он отправил уведомление о переезде в налоговое управление Норвегии.

Порядка 1,5 тысячи евро компенсации будут выплачены на бытовые нужды. Однако норвежские власти подчеркнули, что не могут помочь украинцам с транспортировкой.

Если же беженец решит вернуться в Норвегию вновь, то он должен будет возместить королевству полученную субсидию. В частности, если украинец проведет на родине менее года, то по возвращении в Норвегию с него потребуют 1,2 тысячи евро. Если же переселенец пробудет на Украине более двух лет, то ему не придется возвращать полученные деньги.

Осло, Зоя Осколкова

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