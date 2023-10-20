Минобороны: ВС РФ улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи на двух направлениях зоны СВО

Российские войска за прошедшую неделю улучшили свое положение на переднем крае на Купянском направлении линии фронта в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации на Украине в период с 14 по 20 октября.

Ударами авиации и огнем артиллерии ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Синьковки, Ивановки и Тимковки Харьковской области, а также в районе Макеевки в ЛНР. «В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю», – заявили в Мионобороны.

В ведомстве также отметили, за неделю российские силы отразили на Купянском направлении 61 атаку ВСУ, уничтожив свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронемашин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.

В общей сложности в течение недели подразделения российской армии отбили 116 атак противника на пяти направлениях в зоне СВО, лишив ВСУ почти 5,5 тыс. солдат, 27 танков и 93 боевых бронемашин.

По данным ведомства, на Донецком направлении в течение недели отражены 25 атак, потери ВСУ составили более 2065 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также 28 орудий полевой артиллерии. ВС России нанесли поражения боевым группам четырех механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки в ДНР. Кроме того, ударами уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.

На Краснолиманском направлении за неделю российская армия отбила 18 атак ВСУ. Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронемашину, 14 автомобилей и 5 орудий.

На Южно-Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, а такж отразили две атаки штурмовиков ВСУ у Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР. В ходе боев противник потерял в течение недели свыше 1010 военнослужащих, 9 боевых бронемашин, 19 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.

На Запорожском направлении российские силы вели активную оборону, в ходе которой отразили 10 атак ВСУ у сел Вербовое и Работино Запорожской области, уничтожив более 475 украинских боевиков, 11 танков, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении украинские морские пехотинцы неудачно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. ВС РФ нанесли упреждающие удары, в том числе с применением артиллерии, в результате которых противник потерял до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.

В течение недели ВС РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, ГСМ, предприятиям ОПК и местам размещения сил ВСУ и наемников. В результате ударов уничтожен склад морских дронов, цеха по изготовлению взрывчатки, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, а также подразделения запрещенного националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наемников.

Москва, Наталья Петрова

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