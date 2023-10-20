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Пятница, 20 октября 2023, 19:00 мск

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Киев отказался проводить всеукраинскую перепись населения

Архив, фото: Территориальная оборона ВСУ

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 20 октября, заявил, что кабинет министров отказался от проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «На заседании правительства в пятницу принято решение признать утратившим силу распоряжение от 9 декабря 2020 №1542 «О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения». В связи с этим Государственной службе статистики поручено после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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