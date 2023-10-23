Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ меньше чем за месяц

ВСУ понесли многотысячные потери за последние две-три недели, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. У киевского режима иссякают не только запасы людских сил, но и вооружений, переданных Западом.

«В течение двух-трех недель противник потерял большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то сотни единиц. Это достаточно много», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Киев понимает, что не выстоит без помощи союзников, поэтому стремится вернуть себе внимание президента США Джо Байдена и глав европейских государств. Сейчас западные союзники больше озабочены конфликтом на Ближнем Востоке, чем событиями на Украине.

«В Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», – отметил Гагин.

Ранее в ЛНР сообщили, что потери украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях резко выросли. Все из-за «мясных» штурмов ВСУ, целью которых было вернуть ранее утраченные позиции.

Бывший американский дипломат Час Фриман отметил, что Киев уже лишился двух армий за время конфликта с Россией и потеряет третью, когда Москва начнет наступление.

Донецк, Наталья Рязанова

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