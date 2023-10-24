Украина переделала ракеты для истребителей F-16 для нужд ПВО

Украинские военные переоборудовали переданные США управляемые ракеты «воздух – воздух» AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты «земля – воздух». Украинские вооруженные силы намерены использовать переделанные ракеты для целей ПВО. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам представителя украинских властей, ракеты AIM-9M Sidewinder ракеты не использовались украинской армией и были переделаны для запуска с земли для нужд противовоздушной обороны. Он назвал это одним из примеров переоборудования неактуальных и устаревших вооружений в используемое оружие.

«У нас есть согласованное решение – берем что-то устаревшее и делаем что-то другое», – рассказал чиновник в комментарии изданию.

До этого западные СМИ сообщали, что ВСУ могут установить американские управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder на истребители Су-27 и МиГ-29 из-за истощения запасов управляемых ракет класса «воздух – воздух» Р-73 советского производства.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об огромном дефиците боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. По его словам, склады снарядов по всему миру пусты. В связи с этим Украина должна сама производить снаряды для своих нужд, подчеркнул Шмыгаль.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»