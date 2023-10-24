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Суббота, 28 октября 2023, 02:57 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев заявил, что во всем мире закончились снаряды

Склады боеприпасов по всему миру пусты, поэтому Украина должна сама производить снаряды для своих нужд, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Однако во всем мире наблюдается дефицит пороха, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

«Огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всём мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всём мире они закончились. Все склады пусты», – сказал Шмыгаль в интервью изданию.

Киев не сможет быстро запустить производство боеприпасов в своей стране, рассказал один из чиновников газете. Одна из причин – общемировая нехватка пороха.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года Украина потратила на обороны более триллиона гривен. На покупку военной техники, оружия и боеприпасов ушло 349 млрд гривен.

В США возмутились, что тратят бюджетные деньги не только на военную поддержку Украины, но даже финансируют пенсионную систему другой страны. Аналитики отмечают, что у запроса Белого дома на помощь Украине все меньше шансов получить одобрение Палаты представителей даже в сцепке с деньгами на поддержку Израиля.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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