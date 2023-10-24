Киев заявил, что во всем мире закончились снаряды

Склады боеприпасов по всему миру пусты, поэтому Украина должна сама производить снаряды для своих нужд, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Однако во всем мире наблюдается дефицит пороха, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

«Огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всём мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всём мире они закончились. Все склады пусты», – сказал Шмыгаль в интервью изданию.

Киев не сможет быстро запустить производство боеприпасов в своей стране, рассказал один из чиновников газете. Одна из причин – общемировая нехватка пороха.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года Украина потратила на обороны более триллиона гривен. На покупку военной техники, оружия и боеприпасов ушло 349 млрд гривен.

В США возмутились, что тратят бюджетные деньги не только на военную поддержку Украины, но даже финансируют пенсионную систему другой страны. Аналитики отмечают, что у запроса Белого дома на помощь Украине все меньше шансов получить одобрение Палаты представителей даже в сцепке с деньгами на поддержку Израиля.

Киев, Наталья Рязанова

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