Франция решила сберечь свои оружейные запасы и больше не передавать их Украине. Париж договаривается с Киевом, чтобы заставить киевский режим покупать оружие за счет выделенных ему средств, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Франция передала Украине военную помощь на три миллиарда евро и еще 200 млн евро перевела в фонд поддержки Украины. Париж настаивает на покупке новых вооружений за счет средств фонда.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», – сказал министр в эфире телеканала LCI.

Франция активнее всего отправляет киевскому режиму средства ПВО и помощь сухопутным войскам, включая артиллерию. Производство гаубиц Caesar выросло с двух до шести единиц в месяц. Киев уже получил 49 гаубиц: 30 французских и 19 датских.

Ранее Польша отказалась отдавать Украине современное вооружение, сославшись на необходимости собственной обороны. Киевскому режиму достанется только списанное польской армией оружие, залежавшееся на складах. Новое правительство Словакии полностью заблокировало передачу Украине военной помощи на 40,3 млн евро, инициированную предыдущим составом кабмина.

Париж, Наталья Рязанова

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