Кабмин Словакии заблокировал передачу Украине боеприпасов на 40,3 млн евро

Правительство Словакии отказалось одобрить инициативу предыдущего кабинета министров о выделении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», – говорится в документах кабмина, передает «Прайм».

Предыдущее правительство Словакии предлагало передать Киеву пакет военной помощи, состоящий преимущественно из боеприпасов.

Ранее Фицо объявил, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине. По его словам, Словакия хочет сохранить только поставки гуманитарной помощи, а также оказать содействие в разминировании украинской территории.

Напомним, 30 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу на парламентских выборах. В числе главных предвыборных обещаний Фицо было прекращение военной помощи Украине.

В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отложить рассмотрение вопроса о военной поддержке Украине до формирования нового кабмина.

Братислава, Наталья Петрова

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