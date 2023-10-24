ПВО России сбила три украинских самолета в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны РФ сбили два украинских самолета МиГ-29 около Красноармейска Донецкой Народной Республики и Канатово Кировоградской области. Также в районе Оленовки Днепропетровской области сбит украинский учебно-боевой самолет Л-39, сообщили в Минобороны РФ.

Система ПВО за сутки перехватила пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 44 беспилотника в небе над Запорожской и Херсонской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.

Российские войска дали такой отпор украинским боевикам на Херсонском направлении, что те отказываются участвовать в десанте на левый берег Днепра. Там за сутки уничтожены до 55 украинских военных.

«Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понёс большие потери, и личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию», – говорится в сообщении МО РФ.

«Западная» группировка российских войск отразила восемь атак около Ивановки, Синьковки и Сергеевки Харьковской области на Купянском направлении. ВСУ лишились до 60 военных.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отбила 11 атак под Ямполовкой в ДНР и Червоной Дибровой в ЛНР, а также разбила бригаду спецназа ВСУ. Уничтожены более 125 боевиков, пять боевых бронемашин.

Группировка «Юг» ВС РФ разбила противника около Клещеевки и Курдюмовки на Донецком направлении, ликвидировав более 235 украинских военных, две БМП, артиллерийскую систему М777 производства США, четыре самоходных артиллерийских установки, полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении благодаря усилиям группировки войск «Восток» противник лишился до 110 военных в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.

ВСУ лишились до 75 военных и танка на Запорожском направлении около Вербового.

Москва, Наталья Рязанова

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