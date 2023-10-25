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Суббота, 28 октября 2023, 02:52 мск

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Марочко: ВСУ имитируют атаки для отвлечения российских войск

Архив, фото: Минобороны Украины

Украинские войска имитируют атаки на российские позиции на Краснолиманском направлении, чтобы распылить внимание ВС РФ, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки распылить наше внимание. На многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции. В большом количестве идет оборудование ложных позиций», – сказал он в беседе с РИА Новости.

На фоне успешных огневых атак российских войск ВСУ начали использовать беспилотники, чтобы усложнить работу артиллерии.

Киевский режим понес многотысячные потери за последние две-три недели. У киевского режима иссякают не только запасы людских сил, но и вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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