Армия России разбила 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска нашли и уничтожили почти два десятка расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении и разбили несколько штурмовых групп.
«Вскрыто и подавлено около 20 расчетов полевой артиллерии. Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам ВСУ и национальной гвардии Украины», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска наряду с настоящими штурмами российских позиций имитируют атаки на Краснолиманском направлении. В связи с большими потерями и незначительными успехами в ходе контрнаступления киевский режим старается распылить внимание российских войск.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube