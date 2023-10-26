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Суббота, 28 октября 2023, 02:53 мск

Новости Конфликт на Украине

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Армия России разбила 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска нашли и уничтожили почти два десятка расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении и разбили несколько штурмовых групп.

«Вскрыто и подавлено около 20 расчетов полевой артиллерии. Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам ВСУ и национальной гвардии Украины», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска наряду с настоящими штурмами российских позиций имитируют атаки на Краснолиманском направлении. В связи с большими потерями и незначительными успехами в ходе контрнаступления киевский режим старается распылить внимание российских войск.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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