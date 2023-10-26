Армия России разбила 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска нашли и уничтожили почти два десятка расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении и разбили несколько штурмовых групп.

«Вскрыто и подавлено около 20 расчетов полевой артиллерии. Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам ВСУ и национальной гвардии Украины», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска наряду с настоящими штурмами российских позиций имитируют атаки на Краснолиманском направлении. В связи с большими потерями и незначительными успехами в ходе контрнаступления киевский режим старается распылить внимание российских войск.

Москва, Наталья Рязанова

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