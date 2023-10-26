В Киеве заявили, что рассчитывают на получение от партнеров $45 млрд до конца года

Зам.председателя Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук в четверг, 26 октября, на брифинге в Киеве заявил, что несмотря на усиливающиеся политические риски, заверения международных партнеров пока позволяют рассчитывать на получение $45 млрд. финансовой помощи до конца текущего года, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Николайчук сказал: «Конечно, есть высокие риски, что официальной помощи может быть меньше. Риски действительно усилились в течение последнего месяца-двух. Однако, те заверения, которые мы получаем от международных партнеров, дают нам основания все-таки в качестве базового сценария закладывать те объемы международной помощи, которые заявлены в нашем прогнозе, в частности, $45 млрд на этот год».

«Хотя предоставление Украине финансирования от США значительно зависит от их внутриполитической ситуации, НБУ ожидает скорейшего решения этой ситуации и воплощения в жизнь того пакета помощи на $60 млрд, который анонсировал президент Байден, его администрация», – заявил зампред Нацбанка Украины.

Киев, Иван Бабурин

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