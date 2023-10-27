Российские военные за сутки уничтожили в Запорожье четыре «Леопарда»

Четыре танка «Леопард» уничтожены за сутки российскими войсками на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, около 10 единиц тяжелой техники украинской армии – шесть танков «Леопард» и БМП – пошли в атаку на российские позиции на участке Работино – Вербовое. Российские военные, применив беспилотники и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», разбили не менее четырех вражеских танков, уточнил Рогов в комментарии ТАСС.

Он добавил, что на Ореховском направлении идут активные артиллерийские дуэли. ВСУ обстреливают позиции ВС РФ из реактивных систем залпового огня, применяют кассетные снаряды.

До этого Рогов сообщал о нехватке свежих резервов у ВСУ в Запорожской области. Это, по его словам, приводит к тому, что украинское командование вынуждено отправлять на передовую тех, кто не успел восстановиться и «зализать раны», передает РИА «Новости». «Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится все меньше», – констатировал общественник.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ лишились на Запорожской направлении двух танков Leopard и до 85 военнослужащих.

Мелитополь, Наталья Петрова

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