В ВСУ начали жаловаться на российские разведывательные дроны

Спикер сил обороны Украины группировки «Юг» Наталья Гуменюк в пятницу, 27 октября, заявила, что российские разведывательные дроны стали залетать вглубь территории страны, а не только барражировать вдоль линии фронта, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Гуменюк сказала: «Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе, можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах. На борту кораблей россиян в Черном море тоже могут находиться беспилотные разведывательные аппараты. И это делается для разоблачения надводной обстановки и не только надводной, но и вдоль побережья».

Киев, Иван Бабурин

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