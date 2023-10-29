Армия России отразила новые атаки ВСУ: уничтожено почти 600 боевиков

За последние сутки в зоне специальной военной операции уничтожено в общей сложности порядка 600 украинских боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ. По данным ведомства, в результате огневых ударов поражены, в том числе, пункты управления беспилотниками.

В частности, на Купянском направлении отражены две атаки ВСУ около Синьковки в Харьковской области и Надии в Луганской народной республике. Потери противника составили до 165-ти военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении пресечены две атаки штурмовых ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике и Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника близ Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы около Угледара и Водяного. Уничтожено до 130-ти военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ близ Работина. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах. Около населенного пункта Подлиман в Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР разбомлен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР и Запорожской области

Москва, Светлана Антонова

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