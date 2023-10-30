Наступление останавливается: в Киеве признали проблемы ВСУ на трех направлениях

Украинское контрнаступление останавливается на трех направлениях – в сторону Азовского моря, в районе Купянска и под Авдеевкой. Такое мнение высказал полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк из «Центра оборонных стратегий», пишет издание The Kyiv Independent.

По его словам, наступление ВСУ уже остановилось в направлении Азовского моря, украинские военные испытывают проблемы и на Купянском направлении. Следующим этапом для остановки контрнаступа станут Купянск, а также Авдеевка, полагает эксперт.

Кивлюк отметил, что ВСУ столкнулись с минными полями, нехваткой необходимого современного вооружения и теряют силы под ударами российской авиации. Ситуацию также усугубляет осенняя распутица. Более того, на фоне истощения украинских войск из Вашингтона поступают «неопределенные сигналы», указал эксперт.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает на раздельном рассмотрении вопросов поддержки Украины и Израиля, которые Белый дом соединил в один законопроект на 106 млрд долларов. По его словам, ситуация в Израиле срочно требует внимания, и нижняя палата конгресса может на этой неделе рассмотреть законопроект о военной помощи Тель-Авиву. «Мы считаем, что есть срочная необходимость в этом», – заявил Джонсон в эфире Fox News.

Ранее сегодня глава Минобоороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев потерял более 90 тыс. военных и лишился более 2,5 тыс. единиц бронетехники за время контрнаступления, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Москва, Наталья Петрова

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