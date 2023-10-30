Киев потерял более 90 тысяч боевиков за время контрнаступления

Киевский режим потерял более 90 тыс. военных за неполные пять месяцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Более 2,5 тыс. единиц бронетехники уничтожено за тот же период.
«Только с 4 июня, с начала щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», – сказал Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
Запад продолжает накачивать киевский режим оружием в рамках своей линии на эскалацию конфликта с Россией.
«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению», – приводит слова министра телеграм-канал МО РФ.
Шойгу добавил, что ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности планов Запада. Российские военные продолжают уверенно выполнять задачи СВО по защите мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что потери киевского режима в ходе контрнаступления являются огромными. Число погибших боевиков в восемь раз превосходит потери со стороны российских войск. В США отметили, что Киев уже лишился двух армий за время конфликта с Россией и потеряет третью, когда Москва начнет наступление.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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