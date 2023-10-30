В украинских вооруженных силах рассказали, почему Киев проигрывает войну

Комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук в понедельник, 30 октября, заявил, что Украина проигрывает войну, потому что готовность российского общества намного выше украинского, – сообщает Пятый канал.

В интервью телеканалу Кухарчук сказал: «После вывода российских войск из-под Киева в СМИ появились тезисы, что мы воюем с бомжами, что российская армия воевать не умеет, что в принципе победа будет через неделю-две, максимум месяц. Что сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, какой именно зимой, мы зайдем в Крым. Таким образом, люди были положены в «теплую ванную». У нас произошел слом видения реальности. А в России он не произошел. Они начали понимать, что война не дастся им просто. Поняли, что воевать придется долго».

«Россияне с каждым днем становятся сильнее, и, если бы Украина действительно воевала с дегенератами, то уже давно победила их. Поэтому мы проигрываем. У них готовность общества намного выше, чем у нас. И когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы», – отметил комбат ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

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