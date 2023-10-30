СМИ: Зеленский чувствует себя преданным Западом

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, оставившими его без средств для продолжения боевых действий против России, – сообщает в понедельник, 30 октября, американское издание Time.

В своей статье «О борьбе Владимира Зеленского за сохранение Украины» со ссылкой на анонимных собеседников из окружения президента Украины старший корреспондент Time Саймон Шустер пишет что «Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, которые оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней. Но, несмотря на это, он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с оккупантами, а его вера в победу Украины беспокоит некоторых советников»

«Я спросил одного из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ был без малейшего колебания: «Злой». Обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его умение оживить встречу в военной комнате шутками – ничто из этого не сохранилось на второй год войны», – пишет Шустер и со ссылкой на одного из давних членов команды Зеленского.

«Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», – говорит собеседник корреспондента Time.

«Несмотря на отсутствие прорыва на фронте и попытки России перехватить стратегическую инициативу накануне зимы, вера Зеленского в успех своих Сил обороны непреклонна и граничит с мессианством. Один из его ближайших помощников говорит, что «он (Зеленский,– прим.ред.) обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но – только попытайся сказать ему об этом!»

Также в комментарии Саймону Шустеру для его статьи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался на бытовые условия, в которых ему, его организации и самому Зеленскому приходится жить.

«Мы спим в комнатах размером два на три метра. Это комнаты размером примерно в тюремную камеру. Мы здесь не живем роскошной жизнью, весь день, каждый день мы заняты этой войной», – сказал Ермак, а журналист Time добавил: «Он имел в виду бункер, который президент Зеленский и несколько его доверенных лиц называют своим домом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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