Зеленский инициировал расторжение консульского соглашения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 октября внес на рассмотрение Верховной Рады предложение о расторжении консульского соглашения с Россией, – передают украинские СМИ.

Сообщается, что карточка законопроекта под номером 0231 «О прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией» появилась на сайте Верховной раду, однако текст документа пока не опубликован.

Киев, Иван Бабурин

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