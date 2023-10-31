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Среда, 1 ноября 2023, 00:10 мск

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Зеленский инициировал расторжение консульского соглашения с Россией

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 октября внес на рассмотрение Верховной Рады предложение о расторжении консульского соглашения с Россией, – передают украинские СМИ.

Сообщается, что карточка законопроекта под номером 0231 «О прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией» появилась на сайте Верховной раду, однако текст документа пока не опубликован.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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