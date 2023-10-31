Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 31 октября, заявил, что летит в Берлин на «очень важную конференцию» готовить Евросоюз к изменениям в связи с принятием в его ряды Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в Instagram* Кулеба сообщил: «Лечу в Германию на очень важную министерскую конференцию о будущем Европейского Союза. О том, как должен измениться Европейский Союз в связи с обретением членства Украиной и другими государствами».

Следует отметить, что глава киевского режима Зеленский в своем ежевечернем видеообращении тоже заявил, что ожидает от «европейских институций» готовности к приему Украины в ЕС.

В видеоролике украинский вождь говорит: «Одна из ключевых политических целей Украины в завершение 2023 года – это готовность к открытию переговоров по членству в ЕС. Все уровни государства должны быть готовы к этому. И будут. Ожидаем аналогичной готовности от европейских институций».

Киев, Иван Бабурин

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