Украинские железные дороги (Укрзализныця) в среду, 1 ноября, заявили, что запустили на Киевской кольцевой электричке теперь станции будет озвучивать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы Укрзализныцы говорится: «Запустили новую звездную озвучку для Киевской кольцевой электрички ко Дню железнодорожника! Теперь все 20 станций Киевского кольца объявляют известные украинцы (и не только) – писатели, спортсмены, музыканты, телеведущие и даже сам Борис Джонсон!»

«В телеграм-канале Kyiv City Express также разыгрывают шапку, подаренную Борису Джонсону, – сообщили украинские СМИ.

Кроме бывшего британского премьера остановки в киевской электричке с 1 ноября объявляет певица Джамала*, писатель Сергей Жадан* и футболист Андрей Шевченко*.

«Кроме названия станций, звезды рассказывают интересные факты о них и локациях, к которым они ведут. Также к озвучке добавили вдохновляющие фразы о Киеве и Украине. Так, Джонсон говорит: «Станция «Дарница». Слава Украине!» Жадан*: «Станция «Выдубичи». Мы обязательно держимся». Джамала*: «Станция «Протасов Яр». За наш прекрасный Киев, как и за наш Донецк, наш Мариуполь и наш Бахчисарай стоит бороться». Шевченко*: Станция «Левобережная». Делаем все, чтобы мир болел за нашу победу», – сообщили в Украинских железных дорогах.

* Физическое лицо, деятельность которого признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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