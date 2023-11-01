Киев будет внедрять английский язык во все уровни образования «для усиления всего украинского»

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой по результатам презентации национального проекта по популяризации английского языка Future Perfect в среду, 1 ноября, заявил, что для усиления всего украинского государство будет способствовать изучению английского языка на всех уровнях образования, начиная с дошкольного, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба украинского минобраза, Лисовой заявил следующее: «Наша глобальная цель – усилить Украину, украинцев и все украинское, в частности, за счет выхода на глобальный рынок. И английский язык – один из необходимых для этого инструментов».

«Сейчас у 49% опрошенных украинцев нет никаких навыков по английскому языку. И это указывает на то, что около половины опрошенных граждан могут терять дополнительные возможности, которые можно использовать как для личностного развития, так и для развития государства. И этот пробел может быть заполнен, в частности благодаря изменениям в образовании. Так что на государственном уровне будем способствовать изучению английского языка на всех уровнях образования и в любом возрасте, начиная с дошкольников», – подчеркнул министр образования Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»