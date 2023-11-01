Киев потребовал объяснений от Анкары о визите крымской делегации в Турцию

Спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко в среду, 1 ноября, заявил, что МИД Украины требует от властей Турции объяснений, на каком основании представители администрации Ялты приняли участие в заседании Международной Организации Объединенных городов в Стамбуле, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей представитель украинского МИДа написал: «Получили информацию о визите представителей российской оккупационной администрации в Ялте в Турцию. Известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной Организации Объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул. Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации».

«Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем», – подчеркнул представитель украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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