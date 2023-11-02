Армия России уничтожила шесть групп подкрепления ВСУ на пути к позициям

Группировка войск «Восток» шесть раз срывала планы противника по ротации сил ВСУ на Южно-Донецком направлении. За сутки российские военные уничтожили семь украинских артиллерийских расчетов, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Подразделениями при поддержке артиллерии сорваны шесть попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Новодонецкого, Старомайорского и Малиновки. Уничтожена живая сила и автомобильная техника», – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МО РФ.

Тяжелые огнеметные системы ликвидировали боевиков в укрытиях около Старомайорского и Новодонецкого, а под Елизаветовкой и Равнополем уничтожены БМП и танк ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов. Потери противника составили более 190 боевиков», – добавил Чехов.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что ВСУ проводят передислокацию и ротацию на Ореховском участке фронта в Запорожской области «для подготовки к атаке».

Москва, Наталья Рязанова

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