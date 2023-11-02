Российская армия поразила еще один боевой самолет ВСУ и пункт управления дронами

Российские войска в течение суток уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме Миргород Полтавской области, пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР, а также 31 БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции. Суточные потери противника на всех направлениях составили до 470 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе восемь танков и восемь американских БМП Bradley.

Пункт управления беспилотников попал под удар в районе населенного пункта Резниковка. Кроме того, российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ под Верхнекаменским в ДНР, а в районе Серебрянки (ДНР) уничтожили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.

Рядом с Янтарным Херсонской области разбита станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Силы ПВО за минувшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Также сообщается, что за последние 24 часа ВС России отразили пять атак украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Так, на Купянском и Краснолиманском направлениях отбиты по две атаки ВСУ – в районе Синьковки Харьковской области и Червоной Дибровы в ЛНР. В общей сложности противник лишился до 60 военнослужащих, а также шести БМП и шести автомобилей. Также поражены боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», две САУ Krab польского производства, САУ АS-90 производства Великобритании и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении отражена атака штурмовиков ВСУ в районе Клещеевки и нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки. За сутки ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, девять БМП, в том числе восемь БМП Bradley, четыре автомобиля, две САУ Krab, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла удары под Старомайорским, Новомихайловкой в ДНР и в районе Приютного Запорожской области, уничтожив до 165 украинских боевиков, семь танков, две боевые бронемашины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH70 производства ФРГ и две САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении ударам подверглись украинские подразделенияв районе села Работино. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, два автомобиля и две гаубицы М119 производства США.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военных и пять автомобилей.

Всего в течение суток российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

Москва, Наталья Петрова

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