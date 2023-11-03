Вашингтон готовится объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $425 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него в том числе войдут ракеты и боеприпасы для борьбы с беспилотниками, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Кроме того, пакет помощи Украине включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения БПЛА на сумму около 300 млн долларов. Средства на эти боеприпасы поступили из программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет Белому дому покупать вооружения у их производителей, а не из запасов оружия в США.

В остальную часть обещанных вооружений на сумму 125 млн долларов войдут дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных систем NASAMS, снаряды для артиллерийских ракетных систем HIMARS, орудий артиллерии 105 и 155 мм, противотанковые системы TOW, противопехотные мины, стрелковое оружие и 12 грузовиков.

Новые поставки оружия Киеву стали возможными благодаря механизму PDA (Presidential Drawdown Authority), который разрешает президенту США передавать вооружения со складов государственного имущества без одобрения конгресса во время чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем, как отметили источники агентства, пакет еще находится на стадии доработки и может измениться.

После начала российской специальной военной операции на Украине США направили Киеву помощь в области безопасности на сумму порядка 44 млрд долларов.

Ранее стало известно, что министерство обороны Германии передало Киеву очередную партию военной помощи, в которую вошли дроны, бронетранспортеры, радиолокационные станции и зимняя одежда.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки странами НАТО оружия Украине лишь затягивают конфликт и приведут к еще большим потерям в рядах ВСУ.

Вашингтон, Наталья Петрова

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