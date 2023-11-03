Российская авиация уничтожила переправы ВСУ через реку Оскол

Российская авиация разбомбила переправы ВСУ, а подразделения на земле отразили атаку штурмовых групп противника около Синьковки на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.

«Оперативно-тактическая авиации уничтожила три переправы через реку Оскол и нанесла удары по пунктам временной дислокации и пунктам управления бригад ВСУ в районах Петропавловки и Куриловки», – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МО РФ.

Группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп ВСУ около Синьковки. Противник лишился до 20 боевиков, а также РСЗО «Ураган», двух артиллерийских орудий Д-30 «Молот», самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», AS-90 и «Краб».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери украинской армии на Купянском направлении стали больше, чем то подкрепление, которое удается подвозить Киеву.

Москва, Наталья Рязанова

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