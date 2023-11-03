СКР заочно обвинил еще 47 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

Следственный комитет заочно предъявил обвинение еще 47 иностранным наемникам, которые на стороне ВСУ с оружием выступили против российских военных. Всего уголовные дела возбуждены в отношении граждан 39 стран, сообщила пресс-служба СКР.

«Предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран», – говорится в сообщении. Новые сведения о вербовке и участии наемников на стороне ВСУ огласили на совещании о расследовании преступлений киевского режима в Луганске.

По данным СКР, с мая 2023 года 14 стран отправили Украине тяжелую технику, ракеты, артиллерийские установки и другое вооружение. В числе поставщиков США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия.

Продолжается расследование «крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению Мариуполя» весной 2022 года. Следователи установили личности еще двух подозреваемых, издевавшихся над пленными российскими бойцами. Украинцев объявили в розыск.

В июле СКР сообщил о 180 иностранцах, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и ставших фигурантами уголовных дел в РФ.

Луганск, Наталья Рязанова

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