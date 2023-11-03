российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 ноября 2023, 14:13 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

СКР заочно обвинил еще 47 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

Следственный комитет заочно предъявил обвинение еще 47 иностранным наемникам, которые на стороне ВСУ с оружием выступили против российских военных. Всего уголовные дела возбуждены в отношении граждан 39 стран, сообщила пресс-служба СКР.

«Предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран», – говорится в сообщении. Новые сведения о вербовке и участии наемников на стороне ВСУ огласили на совещании о расследовании преступлений киевского режима в Луганске.

По данным СКР, с мая 2023 года 14 стран отправили Украине тяжелую технику, ракеты, артиллерийские установки и другое вооружение. В числе поставщиков США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия.

Продолжается расследование «крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению Мариуполя» весной 2022 года. Следователи установили личности еще двух подозреваемых, издевавшихся над пленными российскими бойцами. Украинцев объявили в розыск.

В июле СКР сообщил о 180 иностранцах, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и ставших фигурантами уголовных дел в РФ.

Луганск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Запорожье, Донбасс, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Грузия, Донбасс vs Киев, Европа, Израиль,