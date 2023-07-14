Почти 180 иностранных наемников ВСУ фигурируют в уголовных делах, возбужденных в России

Почти 180 иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, фигурируют в уголовных делах, возбужденных в России. Об этом шла речь во время оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе.

«В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно еще 18 иностранцев. Уголовное преследование на данный момент осуществляется в отношении 178 граждан более 30 стран», – говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве уточнили, что фигурантами являются, в частности, граждане США, Соединенного Королевства, Итальянской Республики, королевств Бельгия, Дания и Швеция, Латвийской, Литовской, Финляндской, Французской и Эстонской республик, Нидерландов, республик Албания, Болгария, Корея, Намибия, Перу и Узбекистан, Государства Израиль, Грузии, Федеративной Республики Бразилия и других стран. Организована работа по розыску этих лиц.

Ранее минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Почти половина иностранцев – 4845 боевиков, по данным министерства, были уничтожены.

«Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима», – добавили в ведомстве.

Сейчас, как отметили в МО РФ, в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников.

Москва, Андрей Дорофеев

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