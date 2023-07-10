Минобороны РФ назвало число иностранных наёмников в ВСУ: почти половина из них уничтожена

С начала специальной военной операции на Украину прибыло более 11 тысяч иностранных наемников из 84 государств – почти половина их них уничтожена российскими войсками. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь, динамика их прибытия резко сократилась. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Великобритании и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек)», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Почти половина иностранцев – 4845 боевиков, по данным министерства, были уничтожены. «Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима», – добавили в ведомстве.

Сейчас, как отметили в МО РФ, в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников.

В министерстве также подчеркнули, что по показаниям пленных, командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников. Подразделения, укомплектованные иностранцами, украинское командование бросает в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза украинских военнослужащих.

По данным минобороны, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. В связи с кратным падением интереса к службе на Украине со стороны поляков, британцев и жителей других европейских стран, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь, ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний.

«Иностранные наемники используются киевским режимом как «пушечное мясо». Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать из Украины или погибнуть. Российские вооруженные силы в ходе проведения Специальной военной операции продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины», – констатировали в российском оборонном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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