Министерство обороны России сообщило о сдаче в плен 28 украинских военнослужащих за прошедшую неделю. Тем временем, ВСУ потеряли около 5,5 тысячи боевиков и наемников и десятки единиц боевой техники в ходе неудачных контратак.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

С 28 октября по 3 ноября 2023 истребители и системы ПВО сбили 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет. За этот период перехвачены четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM, 51 реактивный снаряд HIMARS и 274 беспилотника.

Кроме того, ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

На Купянском направлении отражено 24 контратаки противника, при этом подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. На Краснолиманском направлении киевский режим предпринял 20 попыток атаковать. На Запорожском направлении войска отбили восемь атак, на Донецком – шесть, на Южно-Донецком – четыре.

«На Херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск, сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра», – добавили в МО.

За неделю ВСУ потеряли 5 435 военнослужащих убитыми и ранеными, 28 танков, более 80 броневиков, 74 орудия полевой артиллерии, 153 автомобиля, восемь РСЗО и 35 различных плавательных средств. Кроме того, уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами и военной техникой.

Москва, Зоя Осколкова

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