Число солдат ВСУ под Донецком из-за бегства сократилось в 3-4 раза – советник главы ДНР

Украинские военнослужащие массово бегут с линии фронта в районе Донецка. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, число бойцов ВСУ в этой зоне спецоперации сократилось в три-четыре раза.

«В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое. Втрое, а местами и в четверо меньше положенного», – рассказал Гагин в комментарии ТАСС, подчеркнув, что три-четыре человека не способны в текущих условиях удержать оборону.

Советник главы ДНР отметил, что в большинстве случаев это связано с бегством украинских солдат.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал о росте случаев самовольного оставления позиций украинскими военными в Харьковской области, в районах Синьковки, Петропавловки и Берестового. По его словам, беглецы зачастую переодеваются в гражданскую одежду и под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

В конце октября Минобороны России сообщало, что на Соледаро-Бахмутском, Южно-Донецком и ряде других направлениях зоны СВО фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военных. Отмечалось, что за неделю более 50 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам.

Донецк, Наталья Петрова

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