Армия России уничтожила более 5500 боевиков и 89 единиц бронетехники ВСУ за неделю

Российские военные за неделю успешно отразили 120 атак противника по всей линии соприкосновения и сумели улучшить положение на Южно-Донецком направлении. За семидневку ВСУ лишились 5 585 боевиков убитыми и ранеными, 89 танков и бронемашин.

Украинские боевики 47 раз пытались контратаковать на Купянском направлении, 45 раз – на Краснолиманском, 19 раз – на Запорожском направлении, девять раз – на Донецком. Везде атаки были успешно отбиты. На Южно-Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и разбили украинские подразделения около Старомайорского, Угледара и Урожайного Донецкой народной республики.

«В зоне ответственности «Западной» группировки войск, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния солдат ВСУ. В течение недели 54 украинских военнослужащих добровольно сдались в плен российским войскам», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

За минувшую неделю средства ПВО уничтожили 208 украинских беспилотников, перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS и четыре «Ураган». Также ликвидированы две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, 8 управляемых авиационных бомб JDAM и переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

Истребители ВКС России и система ПВО с 1 октября сбили 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины. Уничтожены 20 украинских самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что российским войскам удалось сбить 24 украинских самолета за пять дней благодаря новым зенитно-ракетным комплексам.

Москва, Наталья Рязанова

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