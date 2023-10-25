За пять дней сбито 24 самолета ВСУ: Шойгу объяснил большие потери украинской боевой авиации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток», удостоенными госнаград, заявил, что в войска РФ поступили новые зенитно-ракетные комплексы, благодаря которым за последние пять дней было сбито 24 украинских боевых самолета.

Как сообщили в Минобороны, министр обороны в ходе общения с военными обратил внимание на большие потери за последнюю неделю боевых самолетов воздушных сил Украины. Шойгу объяснил это тем, что у российской армии «появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней».

Глава Минобороны добавил, что в последние три-четыре недели были захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих. Шойгу отметил, что у ВСУ остается все меньше возможностей.

«Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка [в зоне проведения СВО] говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей», – сказал министр, отметив, что меньше их становится, благодаря исключительно боевой работе российских военных. «За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание», – продолжил Шойгу.

По информации Минобороны, по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны вручил медали «Золотая Звезда» Героя России командиру 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову. Награды вручены «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки «Восток» в зоне спецоперации на Украине. Министр заслушал доклады о текущей обстановке, выполнении боевых задач и готовности группировки к действиям в зимний период.

Москва, Наталья Петрова

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