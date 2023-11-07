Армия России уничтожила еще два боевых самолета ВСУ

Средства противоздушной обороны России сбили в зоне проведения специальной военной операции еще два украинских боевых самолета и уничтожили более 30 беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. За минувшие сутки украинская армия потеряла на шести направлениях до 760 военнослужащих убитыми и ранеными и два десятка единиц техники.

Силы ПВО в течение прошедших суток сбили истребители ВСУ Су-27 и МиГ-29 в районе Бригадировки Харьковской области и у Роскошного в ДНР соответственно. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и уничтожены 33 БПЛА в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего российские войска в общей сложности нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 105 районах.

Так, на Купянском направлении российская армия нанесла удар по пяти скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ под Синьковкой и Тимковкой Харьковской области, уничтожив до 160 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР. В итоге потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа и буксируемое орудие Д-30.

На Донецком направлении противник предпринял семь попыток атаковать российские подразделения в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки в ДНР, но был отброшен. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронемашины.

На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ под Угледаром и Старомайорским в ДНР. Противник лишился до 70 военнослужащих, танка, двух боевых бронемашин, а также САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении российские силы ударили по живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах села Работино, Малой Токмачки и Степового, уничтожив до 60 военнослужащих и три боевые бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства.

На Херсонском направлении противник за сутки потерял до 55 боевиков убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы пораженыгаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 13244 танка и других боевых бронемашин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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