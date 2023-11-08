Российская самоходка сбила истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Бойцы группировки «Запад» сорвали четыре попытки ВСУ доставить на передовую свежие силы, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Группировкой ПВО в районе Бригадировки расчетом самоходной огневой установки ЗРК «Бук» сбит истребитель Су-27. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два минометных расчета в районах Вешневого и Петропавловки», – сказал Зыбинский.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале МО РФ.

За сутки российские бойцы сорвали четыре попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях около Синьковки и Тимковки.

Общие потери противника на Купянском направлении составили до роты живой силы за сутки.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери украинской армии на Купянском направлении превысили количество поступающих свежих сил.

Москва, Наталья Рязанова

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