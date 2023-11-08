ВСУ лишились еще пяти боевых самолетов и до 580 боевиков

За прошедшие сутки российские военные сбили еще пять боевых самолетов ВСУ, а также уничтожили три танка и до 20 единиц другой бронетехники – БМП, боевых бронемашин и бронетранспортеров. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. В общей сложности противник потерял на всех направлениях до 580 военнослужащих.

На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Тимковки Харьковской области и нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад противника в районах Загоруйковки Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки в ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская гаубица М114, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пушка Д-44.

На Краснолиманском направлении российские военные нанесли удары в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, уничтожив до 60 украинских боевиков, две боевые бронемашины и два пикапа.

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ под Марьинкой, Клещеевкой, Андреевкой и Спорным в ДНР. Потери противника составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении поражены живая сила и техника ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Приютного Запорожской области. Противник лишился до 145 военнослужащих, двух боевых бронемашин и семи автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: польская САУ Krab, гаубица FH-70 производства Великобритании и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Богатырь в ДНР разгромлен склад боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении отбиты три атаки противника у сел Работино и Новопрокоповка. В ходе боев уничтожены до 80 военнослужащих, три танка, пять БМП, три бронетранспортера, две боевые бронемашины, два пикапа, а также САУ М109 и пушка М146 производства США.

Суточные потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 30 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Всего в течение суток ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134 районах. Под Вольноандреевкой Запорожской области разбит объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. А у Арциза Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Под Серебрянкой в ДНР поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины.

Силы ПВО России в течение суток сбили пять украинских боевых самолетов. Так, истребитель Су-27 уничтожен в районе населенного пункта Каменка в ДНР, два МиГ-29 – у Преображенки (ДНР) и в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Еще два штурмовика Су-25 сбиты у Павлограда Днепропетровской области и Токаревки Херсонской области.

Кроме того, ПВО перехватила 31 украинский беспилотник в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также 11 реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»